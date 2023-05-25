Деякі країни Євросоюзу виступають проти такої ідеї.

Європейська комісія виступила з пропозицією про обов'язкове переселення мігрант в держави-члени ЄС, повідомляє RMF FM.

Як повідомляється, єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон запропонувала де-факто запровадити механізм примусового переселення для нелегальних мігрантів. Польща та інші держави-члени виступили проти цієї пропозиції.

Комісар запропонувала, що якщо яка-небудь з країн ЄС не захоче брати участь у переселенні мігрантів, то їй доведеться заплатити 22000 Євро за неприйнятого мігранта. Це буде фінансовий еквівалент, а по суті штраф.

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Як повідомляється, за неофіційною інформацією, Франція і Німеччина вказали, що хочуть переселити не менше 35 тисяч осіб. Водночас є країни, які виступили проти такої ініціативи, серед них Польща.

Українські біженці в Польщі - деталі

На даний момент у Польщі живуть близько 2 мільйонів біженців з України, 739 тисяч з них вже працевлаштовані.

Опитування свідчать, що майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі після закінчення війни.

Тим часом Польща запровадила нові правила депортації: збільшено термін заборони на в'їзд, скорочено термін негайного виїзду з Польщі з 15 до 8 днів і ряд інших змін, які стосуються й українців.

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