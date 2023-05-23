Під час однієї з атак вони пошкодили автомобіль польських прикордонників.

У Польщі заявили, що нападів на польські патрулі на кордоні з Білоруссю стає все більше.

Представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив у мікроблозі Twitter, що іноземцями, які намагаються штурмувати кордон, керують російські та білоруські спецслужби. "Відзначаємо значне збільшення спроб штурму кордону", - написав він.

Прикордонна служба Польщі опублікувала відео нападу на патруль. Повідомляється, що 20 травня в результаті такої атаки було пошкоджено лобове скло автомобіля прикордонників.

Відео дня

"Іноземці агресивно реагують на польські патрулі, що стоять у них на шляху на захід Європи. Серед нападників також були люди в масках. Служби Білорусі, підтримувані Росією, постійно намагаються створити маршрут нелегальної міграції через нашу країну", - додали вони.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

У 2021 році Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка у гібридній атаці за допомогою нелегальних мігрантів.

Вже цієї зими в Польщі заявили про зростання кількості нелегальних мігрантів. Вони звинуватили в організації потоку нелегалів режим Білорусі.

Литва і Польща побудували паркани на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі на литовському кордоні склала 550 кілометрів, влада неодноразово заявляла про його навмисне пошкодження.

Протяжність паркану на польському кордоні становить 186,25 кілометрів. Також вони хочуть побудувати огорожу і систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю.

Вас також можуть зацікавити новини: