Фонд, відомий як European Peace Facility, був важливою частиною європейських військових поставок Україні з лютого 2022 року.

Європейський Союз наближається до домовленості щодо нового пакету військової допомоги Україні на суму 5 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times.

За словами чотирьох офіційних осіб, поінформованих про хід обговорення, країни ЄС збираються домовитися про нове поповнення фонду European Peace Facility, що використовується для фінансування військових поставок в Україну, на 5 мільярдів євро. Зазначається, що цьому передували кілька місяців суперечок щодо правил закупівель допомоги для України.

"Угода ЄС, яка потребує офіційного схвалення на зустрічі держав-членів у середу, відкриває нові кошти для відшкодування поставок Києву. Пріоритет буде надано зброї, виробленій всередині блоку, але не виключатиме закупівлю зброї з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом, заявили чиновники", – йдеться у матеріалі.

Фонд, відомий як European Peace Facility, був важливою частиною європейських військових поставок Україні з лютого 2022 року. Проте кошти в ньому вже вичерпано.

Допомога Україні: інші новини

Данія оголосила масштабний пакет допомоги Україні. Його загальна вартість становить близько 2,3 мільярда крон, тобто понад 336 мільйонів доларів. Туди увійдуть амохідні артилерійські установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

Також ЗМІ повідомляють про те, що Білий дім уже у вівторок, 12 березня, оголосить про новий пакет військової допомоги для України. Туди мають увійти ракети ATACMS.

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