Загальна вартість пакету складає понад 336 мільйонів доларів.

Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме самохідні артилерійські установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

"Артилерійські та мінометні системи дуже затребувані Україною. Цим пакетом пожертв ми робимо значний внесок у боротьбу за свободу України у формі як додаткових артилерійських систем CAESAR, так і супутніх боєприпасів. Пожертви зроблені у співпраці з нашими союзниками та надсилають важливий сигнал про те, що ми стоїмо за Україною на широкому фронті", – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Зазначається, що це вже 16-й пакет військової допомоги для України від Данії. Його загальна вартість становить близько 2,3 мільярда крон, тобто понад 336 мільйонів доларів. Гроші на оплату цього пакету також надали Франція, Естонія та Чехія.

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Як писав УНІАН, Україна може отримати перші F-16 не раніше липня, та й то – усього кілька одиниць. Зазначається, що винищувачі вже готові, а західні інструктори чекають, але українські пілоти ще не прибули на навчання.

Також ми розповідали, що Чехія може організувати закупівлю ще 200 тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ на додаток до обіцяних раніше 800 тисяч одиниць.

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