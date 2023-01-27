Санкції будуть націлені на енергетичний та технологічний сектори.

У Європейському Союзі підготували новий пакет санкцій проти Білорусі через її співучасть у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Вони багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз запровадив проти Росії.

Як повідомляє Bloomberg, обмеження торкнуться, зокрема, експорту ключових технологій та енергетичного сектора. Йдеться про заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни.

Крім того, проти Білорусі можуть запровадити санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію і золото, торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг, а також заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів Білорусі.

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Проект містить винятки для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, які потрапили до санкцій. Крім того, буде можливість переслідувати тих, хто допомагає обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для прийняття нового пакету санкцій проти Білорусі знадобиться згода всіх країн-членів ЄС.

Санкції проти Білорусі

5 липня 2022 року уряд Великої Британії запровадив нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі, оскільки режим Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російських військ в Україну.

У жовтні 2022 року Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія виступили із позицією, що Євросоюз повинен запровадити проти Білорусі такі ж санкції, як проти Росії.

Крім того, 15 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі. Обмежувальні заходи вводяться строком на 10 років.

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