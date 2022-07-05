Відповідне рішення прийнято через активне сприяння режиму Олександра Лукашенка Володимиру Путіну і вторгненню російських військ в Україну.

Уряд Великої Британії сьогодні запроваджує нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі, оскільки режим Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню російських військ в Україну.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Кабінету міністрів Великої Британії.

Як зазначається, пакетом поширено деякі значні обмежувальні заходи проти Росії на Білорусь, включаючи заборону на імпорт і експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів.

Це включає: експорт товарів нафтопереробки; експорт передових технологічних компонентів; експорт предметів розкоші, включаючи британські твори мистецтва та дизайнерські сумки; імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Великої Британії також обмежує доступ Білорусі до британського сектору фінансових послуг світового класу – забороняє більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов’язання та цінні папери в Лондоні.

В уряді наголошують, що "білоруський режим активно сприяв путінському вторгненню, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону, дозволяючи літати російським літакам через їхній повітряний простір". Також Олександр Лукашенко відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ "провокує Росію", щоб виправдати криваве вторгнення Путіна.

"Сьогоднішні заходи базуються на широкомасштабних заходах, які уряд Великої Британії запровадив щодо Білорусі, включаючи підвищення на 35% тарифів на ряд товарів, що походять з Білорусі, і санкції проти Лукашенка та високопосадовців уряду за порушення прав людини та підрив демократії", - наголошується у повідомленні британського уряду.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну, зокрема, з території Білорусі. Низка країн Заходу, в тому числі Британія, запровадили нові санкції проти РФ та Білорусі.

Наприкінці березня британська влада запровадила санкції проти власників російських банків та фінансових установ. Крім того, були запроваджені обмежувальні заходи проти великих російських і білоруських компаній, пов'язаних з оборонною сферою.

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