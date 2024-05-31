У Зеленського підтвердили, що США дозволили бити по РФ американською зброєю

Втім, наразі це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківщиною.

Україна отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі The Guardian. За його словами, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з регіоні, що межує з Харківщиною.

Це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

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"Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", - сказав Никифоров, привітавши рішення США.

Удари зброєю США по території РФ

США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Вчора низка ЗМІ повідомила, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл наносити удари по території Росії з використанням наданої США зброї. Наразі дозволено удари біля кордонів Харківської області. Сьогодні про це написали ще кілька авторитетних ЗМІ з посиланням на джерела.

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