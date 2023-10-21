У нинішньому вигляді РФ може займатися лише агресією на зовнішніх ринках.

Росія має зазнати значних тактичних поразок у війні з Україною, бо в інакшому випадку цивілізований світ для підтримання хоча б якоїсь безпеки на планеті витрачатиме суттєво більше ресурсів, ніж сьогодні. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Або Росія, зазнавши декілька тактичних суттєвих поразок на фронтах в Україні, після цього йде на внутрішню самоізоляцію і на внутрішні процеси трансформаційного типу, або Росія зламає міжнародні спільноти, тоді ми будемо витрачати набагато більше грошей, щоб побудувати хоча б примарний безпековий контур", - зазначив він.

За його словами, у сьогоднішньому вигляді Росія не може інвестувати ні в що, окрім агресії на зовнішніх ринках, немає різниці, як ця агресія буде себе проявляти.

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"Росія може існувати, поки у неї є ресурс для зовнішньої експансії. Безумовно, це є певною ознакою, що Третя світова війна вже йде. Принципове питання таке - або є правила, які обмежують можливість країни неадекватно себе поводити на зовнішніх ринках, або цих правил немає. Росія хоче зламати остаточно ці правила, і вона веде війну проти правил, не стільки за території", - сказав він.

Також Подоляк наголосив на тому, що на сьогодні міжнародні інституції не виконують свої функції, тому що мають значний російський вплив.

"Росія свої апетити не збавляє, вона хоче домінувати не тільки на пострадянському просторі, вона хоче довести сьогодні за рахунок війни в Україні, що її потрібно продовжувати боятись і треба продовжувати віддавати певні суверенитети, в тому числі загальноєвропейські, щоб Росія могла домінувати у Європі як такій", - додав він.

Заява Байдена щодо дій Путіна та ХАМАСу

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден у своєму зверненні до американської нації порівняв дії російського диктатора Володимира Путіна проти України з агресією бойовиків ХАМАС щодо Ізраїлю.

Заяву американського лідера прокоментував спікер Путіна Дмитро Пєсков, який заявив, що тон Байдена щодо Путіна і РФ "неприйнятний".

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