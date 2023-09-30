Російський політик відзначився обіцянками на честь вигаданого Путіним свята - Дня возз'єднання нових регіонів з Росією.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що окупанти будуть вести війну з Україною "до повного знищення".

Відповідною обіцянкою чиновник відзначився на честь штучного свята, яке 28 вересня узаконив указом Путін - "Дня возз'єднання нових регіонів з Росією".

"Спеціальна військова операція триватиме до повного знищення нацистського київського режиму й звільнення від ворога споконвічно російських територій", - заявив Медведєв.

Колишній лідер РФ також натякнув, що незабаром Росія приєднає до себе ще більше українських територій, правда не уточнив, коли саме.

Путін створив для РФ нове фіктивне свято

Нагадаємо, 28 вересня лідер РФ Володимир Путін створив "свято" окупації на честь фіктивного приєднання частини територій України ("ЛДНР", а також частини Запорізької та Херсонської областей) до РФ. Диктатор відповідним указом зобов'язав відзначати дане "свято" 30 вересня.

Росія вичерпала свої тактичні резерви у війні з Україною

Тим часом війська РФ в Україні вичерпали свій тактичний резерв під час виснажливих боїв із ЗСУ. Міноборони Росії вимушено кинуло на фронт свій стратегічний резерв - новостворені частини 25-ої загальновійськової армії. Про це сьогодні повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, йдеться про 12 тисяч військових, яких РФ збирала протягом останнього року з раніше розбитих підрозділів у боях з Україною.

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