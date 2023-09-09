Подоляк заявив, що "ніякої посередницької функції у Ватикану бути не може, тому що це буде функція, яка обдурить Україну або справедливість".

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк виключив можливе посередництво Папи Римського Франциска у переговорах України та Росії. Він звинуватив понтифіка в проросійській позиції в інтерв'ю "Телеканалу 24" у п'ятницю, 8 вересня.

"Це абсолютно несвідоме, безумовно, але обнулення репутації святого престолу. Друге - абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії, яку міг би Ватикан виконувати. Немає сенсу говорити про посередника під назвою Папа Римський, якщо він займає абсолютно очевидну вже для всіх проросійську позицію. Це було не в перший раз, але спочатку там якось все це мікшувалося. Тобто робили вигляд, що ми цього не бачимо, але сьогодні зрозуміло, що людина займає проросійську позицію. І, відповідно, це дуже негативно відбивається на війні", - заявив Подоляк.

За його словами, "ніякої посередницької функції у Ватикану бути не може, тому що це буде функція, яка обдурить Україну або справедливість".

Скандальні висловлювання Папи Римського

Півтора тижні тому, звертаючись по відеозв'язку до учасників X Всеросійської зустрічі католицької молоді папа Франциск сказати:

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви-нащадки Великої Росії: Великої Росії святих, правителів, Великої Росії Петра Першого, Катерини Другої, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви-нащадки Великої Росії-матінки, йдіть вперед з цим".

Ця заява очікувано викликала негативну реакцію українського МЗС. Там звинуватили Папу в пропаганді російського імперіалізму.

Пізніше Франциск визнав невдалим своє недавнє заява, в якій він закликав росіян згадати "велику і освічену" імперію Петра Першого і Катерини Другої.

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