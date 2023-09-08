Він відкинув припущення, що Україні прийшов час вести переговори про мир з Кремлем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приклад Євгена Пригожина, лідера найманців ПВК "Вагнер", показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він також відкинув припущення, що Україні прийшов час вести переговори про мир з Кремлем.

"Коли ви хочете прийти до компромісу або діалогу з кимось, ви не можете робити цього з брехуном", - сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.

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Кінець лідера ПВК "Вагнер" після того, як він, очевидно, отримав обіцянки щодо своєї свободи продовжувати діяльність, всього через кілька тижнів після того, як очолив повстання проти путінського ведення війни, став попередженням, до якого слід прислухатися, припустив Зеленський.

У приклад своєї позиції український лідер навів інші країни, які постраждали від нападу путінського режиму.

"Ви бачили якийсь компроміс з боку Путіна з інших питань? З Грузією? З Молдовою?" - поставив риторичне запитання президент.

Заява Зеленського про вбивство Пригожина

Президент РФ Володимир Путін відповідальний за смерть глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в авіакатастрофі.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина - принаймні, така інформація у нас є", - заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Ялта" в Києві.

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