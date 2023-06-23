Тепер за допомогу Росії в обході санкцій треті країни самі можуть опинитися під санкціями.

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її військовим нападом на Україну. Як повідомляє прес-служба Євроради, цей пакет спрямований на посилення вже існуючих санкцій ЄС і припинення їх обходу.

"Наші санкції вже завдають важкої шкоди російській економіці і здатності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію і путінську військову машину. Борючись з обходом санкцій, ми посилимо тиск на Росію, ще більше позбавивши її ресурсів, яких вона так відчайдушно потребує, щоб не дозволити їй вести незаконну війну проти України", – заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Інструмент вторинних санкцій

Щоб вирішити проблему обходу європейських санкцій через юрисдикцію третіх країн, ЄС вирішив відтепер застосовувати вторинні санкції. До цього інструменту планують вдаватися в тих випадках, коли переговори не дають результату. Відносно операторів третіх країн, які допомагають обходити санкції, будуть застосовувати "відповідні індивідуальні заходи".

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Відзначається, що в разі, якщо індивідуальні санкції і переговори не дадуть ефекту, а обхід санкцій буде носити "істотний і системний характер", ЄС перейде на "виняткові, крайні заходи". Зокрема, ЄС може обмежити поставки підсанкційних товарів в третю країну, яка систематично перепродує такі товари Росії.

Заборона транзиту

В рамках сьогоднішнього пакету ЄС вирішив перекрити відому лазівку в санкціях. Тепер підсанкційні товари не можна не тільки поставляти в саму Росію, але і везти транзитом через її територію в треті країни.

Дане обмеження стосується більшої кількості товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях, а також в авіаційній або космічній промисловості. Це стосується в тому числі компонентів реактивного палива, яке країни ЄС широко експортують в треті країни.

Санкції проти конкретних компаній

Рада ЄС додала до своїх санкційних списків ще 87 організацій, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України. На них будуть поширюватися більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення.

У список зокрема потрапили чотири іранські підприємства, що виробляють безпілотники для Росії, а також інші компанії з третіх країн, що допомагають РФ обходити торгові обмеження.

Крім того, розширено список предметів обмеженого використання, які заборонені до продажу підсанкційним компаніям, пов'язаним з російським ВПК. Це різні електронні компоненти, напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва і випробувань електронних інтегральних схем і друкованих плат, Оптичні компоненти, метали та ін.

Боротьба з російською пропагандою

Щоб протидіяти російським інформаційним маніпуляціям, спрямованим на дестабілізацію країн ЄС, продовжено заборону на мовлення ще п'яти російським ЗМІ. У їх числі" RT Балкани"," Східний огляд"," Царгород"," Новий Східний огляд "і"Катехон".

"Ці ЗМІ знаходяться під постійним прямим або непрямим контролем керівництва Російської Федерації і використовуються останнім для своїх безперервних і узгоджених пропагандистських акцій, спрямованих проти громадянського суспільства в ЄС і сусідніх країнах, грубо спотворюють і маніпулюють фактами", – заявили в Єврораді.

Транспортні заборони

ЄС розширив заборону на перевезення вантажів в ЄС російським автомобільним транспортом. Тепер під заборону потрапляють також причепи і напівпричепи, зареєстровані в Росії, навіть якщо сам тягач зареєстрований за межами Росії.

Крім того, у зв'язку з різким збільшенням випадків порушення санкційного режиму з боку танкерів, що перевозять російську сиру нафту і нафтопродукти, ЄС заборонив доступ в європейські порти і шлюзи будь-яким суднам, які здійснювали підозрілу перевалку нафти з судна на судно. Саме таким методом "сірі" танкери обходили заборону на перевезення російської нафти, що продається вище дозволеного стелі ціни.

Така ж заборона буде застосовуватися до суден, які необгрунтовано відключають транспондери (системи відстеження та навігації суден) при транспортуванні російської нафти і нафтопродуктів.

Поставки нафти в ЄС

Тимчасова відстрочка, надана Німеччині та Польщі на постачання сирої нафти з Росії по північній ділянці нафтопроводу "Дружба", припиняється. Однак нафта, що походить з Казахстану або іншої третьої країни, зможе продовжувати транзит через Росію і імпортуватися в ЄС по нафтопроводу "Дружба".

Індивідуальні санкції

На додаток до економічних санкцій Рада ЄС вирішила внести до списку значну кількість нових фізичних та юридичних осіб.

Західні санкції проти Росії - останні новини

Європейський центробанк днями заявив, що введені проти Росії санкції, в тому числі заборона на використання євро для розрахунків у міжнародній торгівлі, ніяк не позначився на стабільності європейської валюти. Так, Євро зберіг або навіть збільшив свою частку в світових валютних резервах, міжнародному боргу і кредитах, а також у валютному обороті.

Американська компанія General Electric через нові санкції США, що вступили в силу 18 Червня, більше не зможе обслуговувати газові та парові турбіни на російських ТЕС. Заборона на надання інжинірингових послуг в Росії може позбавити її оригінальних запчастин і послуг інженерів для обслуговування техніки.

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