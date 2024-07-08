Кремлівський правитель Путін хоче показати світові передбачуваність НАТО, безкарно вчиняючи військові злочини проти України.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи масований обстріл українських міст 8 липня. "Путін передає привіт саміту НАТО, підриваючи дитячу лікарню. Наче потрібне якесь роз'яснення, чому Україна повинна мати всю можливу підтримку зараз і реальні гарантії безпеки в майбутньому", - написав він у мікроблозі X.
Політик переконаний, що зараз необхідно показати Путіну, що він помиляється, надавши Україні найкращу західну зброю і знявши заборону на удари по військових об'єктах у РФ "так глибоко, як це необхідно".
Путіну більше не потрібно "перевіряти нашу відповідь". Він очікує, що наша відповідь буде слабкою, і хоче, щоб світ побачив, наскільки ми передбачувані", - пояснив він.
Масований обстріл України: реакція світу
У США заявили, що російський удар по дитячій лікарні в Києві "доводить жахливу ціну російської агресії, яку Путін готовий заплатити у війні".
При цьому в Білому домі кажуть, що не збираються знімати обмеження на глибші удари по території РФ з американського озброєння.
Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія і США скликали на вівторок, 9 липня, засідання Ради безпеки ООН.