Потрібно довести, що він помиляється, каже політик.

Кремлівський правитель Путін хоче показати світові передбачуваність НАТО, безкарно вчиняючи військові злочини проти України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи масований обстріл українських міст 8 липня. "Путін передає привіт саміту НАТО, підриваючи дитячу лікарню. Наче потрібне якесь роз'яснення, чому Україна повинна мати всю можливу підтримку зараз і реальні гарантії безпеки в майбутньому", - написав він у мікроблозі X.

Політик переконаний, що зараз необхідно показати Путіну, що він помиляється, надавши Україні найкращу західну зброю і знявши заборону на удари по військових об'єктах у РФ "так глибоко, як це необхідно".

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Путіну більше не потрібно "перевіряти нашу відповідь". Він очікує, що наша відповідь буде слабкою, і хоче, щоб світ побачив, наскільки ми передбачувані", - пояснив він.

Масований обстріл України: реакція світу

У США заявили, що російський удар по дитячій лікарні в Києві "доводить жахливу ціну російської агресії, яку Путін готовий заплатити у війні".

При цьому в Білому домі кажуть, що не збираються знімати обмеження на глибші удари по території РФ з американського озброєння.

Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія і США скликали на вівторок, 9 липня, засідання Ради безпеки ООН.

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