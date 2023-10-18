Ракети були випущені з кладовища за лікарнею.

ХАМАС навмисно обманув світові ЗМІ, звинувативши Ізраїль у влучанні ракети у лікарню.

За словами речника ЦАХАЛ, контр-адмірала Даніеля Хагарі, бойовики знали, що ракета була запущена Палестинським ісламським джихадом, пише Times of Israel.

Хагарі зачитав на брифінгу переклад стенограми перехопленої розмови між двома офіційними особами ХАМАС. Вони розповідали про невдалу ракету Ісламського джихаду, яка влучила в баптистську лікарню Аль-Ахлі.

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"Згідно з даними нашої розвідки, ХАМАС перевірив звіти, зрозумів, що це була ракета "Ісламського джихаду", яка дала осічку, і вирішив розпочати глобальну медійну кампанію, щоб приховати те, що насправді сталося. Вони дійшли до того, що завищили кількість жертв", — додав речник.

Хагарі зазначив, що ракети були випущені з кладовища за лікарнею. Медзаклад та його парковка постраждали через удар ракети і великої кількості ракетного палива, яке все ще було в снаряді, коли він впав.

Як пояснив військовий, якби це був ізраїльський авіаудар, то "ми побачили б кратери та структурні пошкодження будівлі, які не були виявлені в цьому інциденті".

Удар по лікарні в Газі - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня у лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази влучила ракета. Вказувалось, що внаслідок ракети загинуло понад 500 осіб і сотні - постраждали. Бойовики в атаці звинуватили Ізраїль.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас навіть скасував зустріч з президентом США Джо Байденом, яка мала пройти сьогодні.

Сам Єрусалим спростував удар по лікарні. За їх словами, вибух прогримів, коли ХАМАС запускав ракети в бік Ізраїлю. Також є відео запуску цих ракет, на якому видно, що одна з них зійшла з курсу.

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