Він підкреслив, що Різдво має бути часом миру.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України генерал Кіт Келлог різко розкритикував масштабну ракетну атаку Росії по Україні на Різдво. У своєму повідомленні в X (Twitter) Келлог зазначив, що Різдво мало б бути часом миру, але Україна знову зазнала нападу.

"Масовані ракетні та безпілотні удари в день народження Господа - це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін", - зазначив Келлог.

Спецпредставник Трампа підкреслив, що США як ніколи рішуче налаштовані на встановлення миру в регіоні".

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Також атаку Росії розкритикувала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Різдвяний подарунок Росії Україні: понад 70 ракет і 100 безпілотників, спрямованих на українські сім'ї, які святкують у своїх домівках, і на енергетичну інфраструктуру, яка зігріває їх. Третій святковий сезон Росія перетворює зиму на зброю", - написала вона в X.

Війна в Україні - новини

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер також засудив російську атаку по українській енергоінфраструктурі на Різдво і закликав Захід "подвоїти рішучість" у підтримці України.

Нагадаємо, раніше Келлог заявляв, що Дональд Трамп домагатиметься справедливого і стійкого миру в Україні.

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