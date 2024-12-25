Спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України генерал Кіт Келлог різко розкритикував масштабну ракетну атаку Росії по Україні на Різдво. У своєму повідомленні в X (Twitter) Келлог зазначив, що Різдво мало б бути часом миру, але Україна знову зазнала нападу.
"Масовані ракетні та безпілотні удари в день народження Господа - це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін", - зазначив Келлог.
Спецпредставник Трампа підкреслив, що США як ніколи рішуче налаштовані на встановлення миру в регіоні".
Також атаку Росії розкритикувала посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Різдвяний подарунок Росії Україні: понад 70 ракет і 100 безпілотників, спрямованих на українські сім'ї, які святкують у своїх домівках, і на енергетичну інфраструктуру, яка зігріває їх. Третій святковий сезон Росія перетворює зиму на зброю", - написала вона в X.
Війна в Україні - новини
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер також засудив російську атаку по українській енергоінфраструктурі на Різдво і закликав Захід "подвоїти рішучість" у підтримці України.
Нагадаємо, раніше Келлог заявляв, що Дональд Трамп домагатиметься справедливого і стійкого миру в Україні.