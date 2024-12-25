М'ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, наголосила очільниця МЗС Латвії.

Вранці 25 грудня 2024 року російські терористи завдали масованого удару по Україні. У МЗС Латвії та Нідерландів прокоментували атаку окупантів у Різдво.

Так, голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп акцентував, що ця атака продемонструвала: російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі.

"У різдвяний ранок Росія розпочала чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України. У 2025 році ми залишатимемося відданими припиненню цієї жорстокої агресії", – йдеться у його повідомленні.

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Своєю чергою, очільниця МЗС Латвії Байба Браже акцентувала, що політика Росії – це війна:

"М'ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії – це війна. Єдиний спосіб досягти справедливого і тривалого миру в Україні – продовжувати підтримувати Україну на полі бою, в енергетичному секторі, фінансово і політично, стримуючи Росію".

Атака по Україні на Різдво: реакція світу

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України генерал Кіт Келлог, коментуючи російську атаку, наголосив, що Різдво мало б бути часом миру, але Україна знову зазнала атаки.

Удар РФ по Україні прокоментував і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він засудив атаку та закликав Захід "подвоїти рішучість" у підтримці України.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також розкритикувала російський обстріл. Дипломатка зазначила, що Росія застосувала понад 70 ракет і 100 безпілотників, "спрямованих на українські сім'ї, які святкують у своїх домівках, і на енергетичну інфраструктуру, яка зігріває їх".

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