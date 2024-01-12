Атака проводилася за підтримки низки інших країн.

У ніч на п'ятницю, 12 січня 2024 року (за Києвом) Сполучені Штати Америки і Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Такий крок став відповіддю на атаки на судноплавство в Червоному морі.

Успішну атаку прокоментував президент США Джо Байден. За його словами, операція проводилася за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів.

"Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет вперше в історії. Ці напади поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства. В результаті 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство постраждали понад 50 країн", – додав він.

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За словами американського президента, екіпажі з більш ніж 20 країн зазнали погроз або були взяті в заручники в результаті актів піратства. Понад 2000 суден були змушені відхилитися на тисячі миль, щоб уникнути проходу через Червоне море, що могло призвести до затримок доставки продукції на кілька тижнів.

Крім того, 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогоднішній день атаку, спрямовану безпосередньо проти американських кораблів.

"Сьогоднішні оборонні дії послідували за цією великою дипломатичною кампанією і ескалацією нападів повстанців-хуситів на торгові судна. Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом про те, що Сполучені Штати і наші партнери не зазнають нападів на наш персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших торгових маршрутів в світі. Я без коливань вживатиму подальші заходи щодо захисту нашого народу і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно", – підкреслив Байден.

Удар по об'єктах хуситів в Ємені: основне

США і Британія завдали ударів по численних об'єктах хуситів в контрольованих хуситами районах Ємену. Як повідомив американський, удари завдавалися з винищувачів і ракетами "Томагавк".

Пізніше стало відомо, що били по таких об'єктах як радіолокаційні системи, місця зберігання і запуску дронів, місця зберігання і запуску балістичних ракет, а також місця зберігання і запуску крилатих ракет.

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