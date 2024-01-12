На дипломатичному фронті президент США наказав своїй команді активніше домагатися резолюції ООН із засудженням нападів з боку хуситів.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про застосування військової сили проти хуситів у Ємені не одразу, адже спочатку Білий дім намагався на дипломатичному рівні залагодити конфлікт. Про це пише Politico з посиланням на представника Білого дому та військового.

Зазначається, що Байден все ще перебував у відпустці на Сен-Круа (Швейцарія), коли він спілкувався зі своєю командою національної безпеки в перший ранок 2024 року. Підтримувані Іраном хусити здійснили ще одну атаку на міжнародне судноплавство в Червоному морі, і президент був готовий обговорювати можливість військової відповіді.

"На дипломатичному фронті він наказав своїй команді активніше домагатися резолюції Організації об’єднаних націй із засудженням нападів. З військового боку він наказав Пентагону розробити варіанти удару у відповідь хуситам", - пише видання.

За даними ЗМІ, ця "новорічна зустріч" зрештою призвела до того, що США та їхні союзники розпочали масований напад на об’єкти хуситів у Ємені у відповідь на неодноразові ракетні та безпілотні атаки угруповання на комерційні судна в міжнародних водах.

"Той факт, що Байден не віддавав наказу про удари у відповідь більше тижня після того, як наказав своїй команді розробити військові варіанти, відповідав його добре відомому бажанню вичерпати дипломатичні можливості та уникнути втягування Сполучених Штатів у нову близькосхідну війну. Але в заяві в четвер увечері президент чітко дав зрозуміти, що останні атаки перетнули червону лінію", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що удари в четвер поклали кінець тижням зростаючого тиску на Байдена, щоб він відповів військовою силою на атаки хуситів.

"Збройні сили США розробили більш силові варіанти ще в перший тиждень грудня, але на той момент високопоставлені чиновники Байдена погодилися, що завдавати прямих ударів хуситам було не найкращим шляхом", - підсумовують автори матеріалу.

Удар США та Британії по Ємену

Вночі 12 січня США та Великобританія завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Згодом стало відомо, які об'єкти хуситів у Ємені розбили США та Британія.

Також УНІАН повідомляв, що британський міністр поділився важливими фактами щодо атакованих хуситів у Ємені. За словами очільника оборонного відомства Королівства Джеймса Хіпі, операція "була винятково актом самооборони".

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