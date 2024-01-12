Операція "була винятково актом самооборони", підкреслив міністр Збройних сил Британії.

Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі заявив, що хусити в Ємені були атаковані для загальної безпеки, і нових ударів у планах поки немає.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам ВВС Breakfast. За словами посадовця, операція "була винятково актом самооборони". У майбутньому подібні удари поки що не плануються.

"Ми були впевнені, що ці обмежені, пропорційні, необхідні удари, завдані минулої ночі, були потрібні, щоб підірвати здатність хуситів атакувати наші військові кораблі, які захищають судноплавство в Червоному морі", - сказав чиновник.

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Вночі західні ЗМІ повідомили, що США спільно з Британією завдали ударів по численних об'єктах хуситів в підконтрольних їм районах Ємену. Інформацію про це підтвердили низка американських чиновників.

Зазначалося, що спецоперацію провели у зв'язку з атакою хуситів: 9 січня вони вдарили ракетами і дронами по торгових суднах в акваторії Червоного моря. Коаліція країн із захисту судноплавства в Червоному морі підтримала дії США і Британії, назвавши їх актом самооборони.

Згодом цю ситуацію прокоментував екс-президент РФ Дмитро Медведєв. Він пов'язав удари ВМС Британії та США по хуситах у Ємені з темою "української еліти" та проблемою "розкрадання" коштів на поставках американської зброї.

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