Колишній лідер Росії згадав про "українську еліту" і постачання зброї.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв пов'язав удари ВМС Британії та США по хуситах у Ємені з темою "української еліти", "бандерівцях" і проблемою "розкрадання" коштів на поставках американської зброї.

Про це заступник голови Радбезу РФ висловився у своєму Telegram, не оминувши можливості висміяти загострення ситуації в південно-західній Азії.

"Цієї ночі американці відкрили новий фронт проти хуситів в Ємені, відволікаючи, в тому числі, увагу від своїх проблемних київських підопічних. А проблеми з ними жахливі", - заявив Медведєв.

За його логікою, удари були організовані для того, щоб приховати, як Україна "збагачується" на поставках зброї з боку США. Він апелював статтею The New York Times про те, що Пентагон не стежив за зброєю, що поставляється Україні. "Тому зникло озброєння на $1 млрд: майже 40 000 одиниць - дрони-камікадзе, ПЗРК і прилади нічного бачення. Тепер американські ляльководи побоюються, що зброю могли вкрасти і віддати контрабандистам або хтось із їх гнилої камарильї, або київські рвачі", - вказав Медведєв.

Він заявив, що давно знайомий з відповідною філософією "української еліти" і передбачив, що всі гроші, які партнери України "з ЄС та з-за океану" в майбутньому дадуть Києву, також "розкрадуть".

В якості історії-прикладу Медведєв поділився своїм досвідом спілкування з "продажними бандерівцями".

США і Британія атакували хуситів в ніч на 12 січня

Вночі західні ЗМІ повідомили, що США спільно з Британією завдали ударів по численних об'єктах хуситів в контрольованих хуситами районах Ємену. Інформацію про це підтвердив ряд американських чиновників.

Зазначалося, що спецоперацію провели у зв'язку з атакою хуситів: 9 січня вони вдарили ракетами і дронами по торгових суднах в акваторії Червоного моря.

Коаліція країн із захисту судноплавства в Червоному морі підтримала дії США і Британії, назвавши їх актом самооборони.

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