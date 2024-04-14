За словами Радослава Сікорського, найпростіший спосіб – розблокувати США пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Польща вітає відбиття Ізраїлем "великої іранської повітряної атаки з різних напрямків". Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У цьому контексті він підкреслив важливість ухвалення допомоги з боку США для України та Ізраїлю.

"Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб – розблокувати США пакет допомоги Україні та Ізраїлю", - зазначив дипломат.

Зазначається, що Польща рішуче засуджує напади Ірану на Ізраїль та закликає Тегеран та його союзників проявити стриманість і негайно припинити бойові дії.

"Пріоритетом є забезпечення стабільності та миру в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Удари Ірану по Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Постраждали 12 людей, серед них семирічна дитина.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені. За його словами, військово-повітряна база Неватім у пустелі Негев на півдні Ізраїлю зазнала незначних ушкоджень, але продовжує функціонувати.

Також УНІАН повідомляв, що країни Європи рішуче засудили атаку Ірану на Ізраїль. Солідарність із країною висловили Франція, Німеччина, Латвія, Молдова, Іспанія, Норвегія, Литва, Естонія та Україна.

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