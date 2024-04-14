Зокрема свою підтримку висловили президенти Франції, Латвії, Молдови та інші лідери європейських країн.

Європейські лідери засудили масовану атаку Ірану на Ізраїль, яка сталася в ніч проти 14 квітня. Зокрема солідарність з країною висловили Франція, Німеччина, Латвія, Молдова, Іспанія, Норвегія, Литва, Естонія та Україна.

Президент Франції Еммануель Макрон написав на своїй сторінці у соцмережі X, що рішуче засуджує "безпрецедентну атаку" Ірану та Ізраїль, яка загрожує дестабілізації ситуації в регіоні.

"Я висловлюю солідарність з ізраїльським народом та відданість Франції забезпеченню безпеки Ізраїлю, наших партнерів та регіональної стабільності. Франція разом із партнерами працює над деескалацією та закликає до стриманості", - зазначив він.

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У Німеччині також засудили такі удари та попередили про високий рівень ескалації в регіоні Близького Сходу.

"Федеральний канцлер Олаф Шольц рішуче засудив потужні авіаудари по території Ізраїлю, які режим у Тегерані почав сьогодні вночі. Цією безвідповідальною та невиправданою атакою Іран ризикує стати регіональною пожежею. У ці важкі часи Німеччина тісно підтримує Ізраїль", - йдеться у повідомленні глави уряду Німеччини.

Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що іранський напад є значною ескалацією ситуації на Близькому Сході, яка вже триває впродовж тривалого часу та є дуже небезпечною. Глава держави закликав міжнародну спільноту працювати над тим, аби стабілізувати обстановку, пише Delfi.

Також прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня наголосила, що ці обстріли ще більше погіршать ситуацію, яка склалася в регіоні та обмежить можливості майбутнього діалогу Ірану з міжнародною спільнотою.

Своєю чергою Молдова засудила таку атаку та є солідарною з народом Ізраїлю. За словами президента країни Маї Санду, Молдова підтримує зусилля міжнародної спільноти щодо запобігання ескалації.

Водночас прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зауважив, що його країна завжди буду засуджувати будь-які форми насильства, які ставлять під загрозу безпеку та добробут невинних мирних жителів.

"Реакція всіх міжнародних лідерів вимагає відповідальності та стриманості. Ми повинні винести уроки з історії. І знайти спосіб урегульовувати конфлікти дипломатичними каналами, будь-що уникаючи ще більшої ескалації", - підкреслив Санчес.

Крім того, голова уряду Норвегії Йонас Гар Стере наголосив, що дуже стурбований через події на Близькому Сході.

"Норвегія засуджує незаконний і небезпечний напад Ірану на Ізраїль. Необхідно запобігти подальшій ескалації. Ми закликаємо усі сторони до максимальної стриманості", - додав він.

Литва також засудила безпрецедентну ракетну та безпілотну атаку Ірану на Ізраїль.

"Закликаємо всіх бути максимально стриманими та негайно знизити нестабільність ситуації", - зазначив глава литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс.

Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що напад Ірану на Ізраїль "загрожує крихкій безпеці всього регіону".

"Закликаю утриматися від ескалації та працювати над деескалацією напруженості на Близькому Сході. Я перебуваю у постійному контакті з послом Естонії в Тель-Авіві та уважно стежу за розвитком. Я підтримую право Ізраїлю на самооборону у рамках міжнародного гуманітарного права", - цитує слова Цахкна пресслужба МЗС, передає ERR.ee.

Україна теж не залишилась осторонь та засудила іранську атаку. У МЗС країни зазначили, що дії Тегерана несуть ризик ескалації ситуації в регіоні.

"Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт. Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", - написали у повідомленні.

Напад Ірану на Ізраїль: що відомо

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. Ізраїльсикй контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що майже всі повітряні цілі були збиті, проте через атаку постраждало 12 людей, серед яких і 7-річна дитина.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Третя світова війна не почалася після атаки Ірану на Ізраїль. За його словами, країна не перестане обстрілювати Ізраїль, тому ізраїльській стороні необхідно "готуватися до масштабних атак".

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