За словами мільярдера, Москва відповість тією ж монетою, і в цьому є проблема.

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував можливу реакцію Росії на надання Україні дозволу використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території РФ. Відповідна реакція Маска з'явилась у його соцмережі Х.

Бізнесмен висловив упевненість, що Кремль надасть дзеркальну відповідь на рішення США дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії.

"Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально", - написав Маск.

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Попередні заяви Маска

Як повідомляв УНІАН, напередодні американський мільярдер Ілон Маск відреагував на дозвіл бити ATACMS по Росії. Бізнесмен, який, як очікується, очолить Департамент ефективності держуправління в адміністрації Дональда Трампа, зробив репост допису сенатора від штату Юта Майка Лі (Республіканська партія), який звинуватив "лібералів" у підтримці війни. "Ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду", - написав він.

Засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company підтримав слова Лі, назвавши цю заяву правдивою.

Раніше УНІАН повідомляв, що Маск опублікував провокаційний твіт про Зеленського. Мільярдер не вперше вдається до особистих нападок на українського президента.

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