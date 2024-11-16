'Чудове почуття гумору': Маск опублікував провокаційний твіт про Зеленського

Мільярдер не ввперше вдається до особистих нападок на українського президента.

Американський мільярдер Ілон Маск, який віднедавна подався у політику, опублікував провокаційний твіт про президента України Володимира Зеленського.

Маск зробив репост публікації консервативного пропольского англомовного видання Visegrád 24, де містився короткий фрагмент інтерв’ю Зеленського "Українському радіо". У цьому фрагменті український президент заявив, що на Україну неможливо тиснути.

"Ми незалежна країна. Мені здається, в час цієї війни наш народ і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з іншими європейськими лідерами довели, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює. І це не через те, що ми такі. А через те, що так ми повинні в принципі відноситися до будь-якої країни. Поважати. Рівність - це одна з тих цінностей, за які ми боремося сьогодні", – сказав Зеленський.

Відео дня

При цьому видання Visegrád 24 винесло у свою публікацію дещо некоректне резюме з промови Зеленського:

"США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми незалежна країна", сказав президент України Зеленський".

Не зрозуміло, чи подивився Маск 75-секундний уривок відео, де субтитри були коректними до сказаного Зеленським, чи обмежився тільки вище наведеною некоректною псевдоцитатою, якою Visegrád 24 анотував ролик. У будь-якому випадку реакція Маска була наступною:

"У нього чудове почуття гумору"

Маск подався у політику

Як писав УНІАН, Ілон Маск активно підтримував Дональда Трампа під час його передвиборчою кампанії. Зокрема він фінансував штаб Трампа і брав участь в одному з мітингів.

Нещодавно стало відомо, що Трамп планує призначити Ілона Маска на посаду у своїй адміністрації. Мільярдеру доручать керувати новоствореним агентством, яке відповідатиме за оптимізацію персоналу урядових установ.

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