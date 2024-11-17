Він підтримав гучну заяву сенатора від штату Юта.

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолить Департамент ефективності держуправління в адміністрації Дональда Трампа, прокоментував інформацію про скасування заборони на удари ракетами ATACMS по території РФ.

Бізнесмен зробив у X репост допису сенатора від штату Юта Майка Лі (Республіканська партія), який звинуватив "лібералів" у підтримці війни. "Ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду", - написав він.

Засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company підтримав слова Лі, назвавши цю заяву правдивою.

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Україні дозволили бити по Росії

Згідно з даними джерел The New York Times, президент США Джо Байден врешті вирішив зняти обмеження на далекобійні удари по російській території. Мова йде про ураження як російських сил, так і військовослужбовців Північної Кореї.

Le Figaro пише, що свої заборони також скасували Лондон та Париж. Українське військо має гарний досвід роботи з далекобійними ракетами Storm Shadow та SCALP.

Як зазначає Reuters, Збройні сили України можуть завдати перших далекобійних ударів вже найближчим часом.

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