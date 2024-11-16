Мільярдер назвав претензії обманом.

Американський мільярдер Ілон Маск виступив із погрозою до тих, хто виступає із твердженнями про його контакти з Росією. Відповідна заява з'явилась у соцмережі Х.

Так мільярдер відреагував на інформацію про те, що американські сенатори-демократи попросили федеральну владу США провести розслідування у зв'язку із твердженнями про контакти Маска з Кремлем.

"Будуть наслідки для тих, хто просував обман про іноземне втручання. "Молот справедливості наближається", - написав бізнесмен.

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"Політична кар'єра" Ілона Маска

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Дональда Трампа і після його перемоги на виборах отримав посаду в наступній президентській адміністрації. Маск разом із бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолить новостворений Департамент ефективності державного управління, який займатиметься реформою уряду.

Однак, за даними ЗМІ, Маск вже почав активно втручатися у зовнішню політику США, хоча його призначили на посаду, яка орієнтована на внутрішні справи. Зокрема Маск, начебто провів таємні переговори з Іраном. Також раніше повідомлялося, що Маск був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським.

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