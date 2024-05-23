Конгрес США схвалив виділення Україні військової допомоги і не вводив обмежень на її використання, нагадав Майкл Маккол.

Сполучені Штати Америки не схвалювали ударів американською зброєю по території Росії. Проте Україні доведеться ухвалювати свої власні рішення.

Таку заяву зробив під час виступу перед комітетом Палати представників у закордонних справах держсекретар США Ентоні Блінкен. Так, керівник комітету Майкл Маккол зауважив, що російські війська вибудовують свою артилерію і ракети прямо через кордон з Україною, і потім використовують їх для атак по українських містах.

"Однак ваша адміністрація і Джейк Салліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по Росії", – наголосив він. Відео дня

Маккол також наголосив, що Білий дім не дозволяє Україні застосовувати ATACMS або ракети з установок HIMARS для ударів по російській території. Чиновник запитав у Блінкена, чи змінять Вашингтоні свою політику, щоб Україна могла битися не зі "зв'язаною за спиною однією рукою".

Держсекретар Блінкен сказав, що за останні два роки Сполучені Штати об'єднали 50 країн для допомоги України.

"Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться приймати свої власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту", – зазначив він.

У відповідь на це Маккол нагадав, що Конгрес США схвалив виділення Україні військової допомоги і не вводив обмежень на її використання.

"Це Джейк Салліван і ваша адміністрація ввели обмеження на цю зброю, і я говорив із ними. Вони не можуть домогтися перемоги з тими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, наклали на них. І я сподіваюся, що ви передасте це раднику з національної безпеки і Раді національної безпеки і зміните це політичне рішення, яке дуже небезпечне і шкідливе для українського народу", – констатував він.

Заборона на удари по РФ західною зброєю

Як відомо, західні країни забороняють Україні завдавати ударів по території РФ своєю зброєю. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає, що ця політика є неправильною. На його думку, варто дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне.

Крім того, група конгресменів закликала міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити постачання озброєнь Україні, а також дозволити їй бити по Росії американською зброєю. Вони також просять навчити роботі з американськими винищувачами F-16 більшу кількість українських пілотів.

Раніше Секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що США мають дозволити бити їхньою зброєю по РФ, щоб ЗСУ перешкодили наступу російських загарбників. За його словами, окрім зняття обмеження на використання західної зброї, також потрібно, аби союзники посилили санкції проти РФ.

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