На думку української сторони, Росія не змогла б просунутися так швидко на Харківщині, якби цієї заборони не було.

США повинні скасувати свою "абсолютно несправедливу" заборону на використання ЗСУ американської зброї для завдання ударів по цілях всередині Росії, щоб перешкодити новому наступу окупаційної армії.

Про це сказав Секретар РНБО Олександр Литвиненко Financial Times. Він пояснив, що для України було б вигідно, якби Білий дім зняв обмеження.

Зокрема, українські офіційні особи вже зазначали, що Росія не змогла б просунутися так швидко в північно-східній Харківській області, якби Україна змогла завдати удару заздалегідь.

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За словами Литвиненка, близько 50 000 російських солдатів були скупчені на кордоні Харківської області ще до початку наступу 10 травня. В операції взяли участь понад 30 000 російських військових. Вони мають на меті створити так звану "буферну зону" для захисту Бєлгородської області Росії від українських атак і вторгнень.

Другорядною метою, було спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних ділянок, зокрема зі східної Донецької області. Там російські війська атакують стратегічне місто Часів Яр, захоплення якого поставить під загрозу українські гарнізони та ключові матеріально-технічні шляхи в Донецькій області та суттєво змінить динаміку на користь Кремля.

"Наші сили виконали велику роботу, зупинивши їх. Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію", - сказав секретар РНБО.

Водночас Литвиненко не виключає, що правитель РФ хоче у майбутньому спробувати захопити Харків. Перестановки у російському військовому керівництві, на його думку, також свідчать, що російський президент "готується до тривалої і більшої війни із Заходом, з НАТО".

"Україна важлива, але це не кінцева мета. Він не зупиниться на цьому", - наголосив Литвиненко.

Він розповів, що окрім зняття обмеження на використання західної зброї, Україні потрібно, аби союзники посилили санкції проти РФ. Секретар РНБО пояснив, що ця політика стримування працює і не дає росіянам виробляти найскладніші види зброї.

Хоча військова економіка Росії дозволила збільшити виробництво крилатих і балістичних ракет, а також БПЛА, які виробляються "у великій кількості", у ворога мало нових технологічних розробок. Здебільшого противник зосередився на виробництві та модернізації зброї радянських часів.

Заборона на удари по РФ західною зброєю

Раніше УНІАН писав, що Україна тисне, щоб Білий дім дозволив бити по території РФ американською зброєю. З цією метою група українських парламентаріїв відвідала США для переговорів.

Як пише The Telegraph, заборона на використання західної зброї по території РФ - це подарунок Москві.

Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією. Le Monde, вважає, що це є сигналом того, що Україна, ймовірно, отримала дозвіл бити західною зброєю по території РФ. Водночас у Пентагоні спростовують подібні припущення.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, Україна зверталася до Білого дому з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах на території РФ. Запит наразі розглядається.

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