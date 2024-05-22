Захід забороняє Україні бити його зброєю по території РФ. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає це неправильною політикою.
Свою позицію спікер нижньої палати американського парламенту озвучив у відповідь на запитання журналістки "Голосу Америки", поставлене в кулуарах Конгресу.
"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. У них має бути можливість дати відсіч", - сказав Джонсон.
За його словами, спроби контролювати зусилля України "на мікрорівні" - це "не дуже хороша політика" для США.
Україна домагається зняття заборон на удари по РФ
Як писав УНІАН, наразі країни-донори забороняють Україні використовувати надану ними зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Цю політику критикують як усередині України, так і за кордоном.
На початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю для ударів по російській території.
Однак основним постачальником зброї для України є саме США, і там заборону знімати не хочуть. Напередодні група конгресменів публічно звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні бити по Росії американською зброєю.