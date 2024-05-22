Політик вважає це "не дуже хорошою політикою" для США.

Захід забороняє Україні бити його зброєю по території РФ. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає це неправильною політикою.

Свою позицію спікер нижньої палати американського парламенту озвучив у відповідь на запитання журналістки "Голосу Америки", поставлене в кулуарах Конгресу.

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. У них має бути можливість дати відсіч", - сказав Джонсон.

За його словами, спроби контролювати зусилля України "на мікрорівні" - це "не дуже хороша політика" для США.

Україна домагається зняття заборон на удари по РФ

Як писав УНІАН, наразі країни-донори забороняють Україні використовувати надану ними зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Цю політику критикують як усередині України, так і за кордоном.

На початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю для ударів по російській території.

Однак основним постачальником зброї для України є саме США, і там заборону знімати не хочуть. Напередодні група конгресменів публічно звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні бити по Росії американською зброєю.

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