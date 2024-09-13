У Німеччині вважають такі удари правом України на самооборону, але самих ракет все одно не дадуть.

Німеччина так і не передала Україні свої крилаті ракети Taurus. Однак Берлін не проти того, щоб ЗСУ завдавали ударів по території РФ зброєю, яку надали інші партнери. Про це пише Tagesschau із посиланням на міністра оборони Бориса Пісторіуса.

"Міжнародне право це дозволяє", — сказав Пісторіус про далекобійні удари в глиб Росії.

Разом з тим він наголосив, тут все одно потрібна згода країн, які надали Україні цю зброю. Пісторіус не наважився давати оцінку позиції США та Великої Британії, які досі не зняли обмеження на застосування наданих Україні ракет.

Відео дня

Пісторіус також відкинув погрози Володимира Путіна, який називає ескалацією можливий дозвіл на удари по РФ.

"Погрози Путіна – це погрози Путіна, більше нічого говорити не потрібно. Він погрожує, коли заманеться, і спокушає, коли вважає за потрібне", – каже німецький міністр.

Україні забороняють бити по РФ

Як писав УНІАН, триває епопея зі зняттям заборони на удари західними ракетами по території РФ. Офіційні особи США та Великої Британії однозначного підтвердження щодо зняття обмежень не давали. А західна преса дає суперечливу інформацію.

Так, днями британське видання The Guardian із посиланням на джерела в британському уряді повідомило, що Лондон начебто вже ухвалив рішення дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по цілях у глибині визнаної території Росії. Публічно про це начебто мають оголосити вже цього тижня.

Натомість видання Politico пише, що зняття заборони досі не має.

The Times повідомляє, що Україні таки дозволять бити по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow, але не американськими балістичними ATACMS.

Вас також можуть зацікавити новини: