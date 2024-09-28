Вона підтримує передачу Taurus Україні, але для такого рішення необхідне одноголосне рішення коаліції.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

В інтерв'ю Bloomberg Бербок розповіла, що розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону.

"Єдиний захід безпеки, як мені розповіли: рахуйте до 45, якщо ви досягли 50, ви в безпеці, якщо ні - очевидно, що в вас влучили", - зазначила глава МЗС Німеччини.

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Тому, наголосила вона, так важливо дозволити удари західною зброєю по РФ - щоб Україна могла не чекати, поки ракета перетне кордон, а знищувати військові об'єкти на іншій стороні.

Відповідаючи на пряме запитання, чи повинна, на її особисту думку, Німеччина надати Україні Taurus, Бербок чітко відповіла: "Звичайно". Водночас вона наголосила, що для цього необхідне одностайне рішення коаліції, однак поки що в ній немає єдності:

"Щодо Taurus - ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення".

Ракети Taurus для України - що відомо

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не проти того, щоб ЗСУ завдавали ударів по території РФ зброєю, яку надали інші партнери, однак сам Берлін свої ракети Taurus Україні не передасть.

Німецький канцлер Олаф Шольц згодом заявив, що Німеччина не планує відправляти далекобійні ракети Taurus в Україну, і це остаточне рішення.

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