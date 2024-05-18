Ймовірно, Байден поступиться і піде на цей крок за прикладом Великої Британії.

США не дозволяють Україні вдарити по території Росії американською зброєю. Втім, Києву необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ росіян на Харків та частину східних регіонів.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, впродовж багатьох місяців доля України була заручницею Конгресу США, коли американські законодавці заблокували пакет допомоги. Навіть після ухвалення пакету на понад 60 млрд доларів війська Києва перебувають у хиткому становищі.

Різкі зміни на полі бою

Росія пішла в наступ на Харків, хоч окупація міста й малоймовірна. Але цей наступ демонструє ціну, яку Україна платить за запізнення Америки. Також це підкреслює безглуздість обмежень США, які заважають Києву вести боротьбу з Росією на її території.

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На полі бою навколо Харкова відбулися різкі зміни. Росіяни намагалися завоювати місто на початку 2022 року, але плани провалилися. Через кілька місяців український контрнаступ вибив російські війська з регіону. Але тепер росіяни повернулися і активно протистоять слабкій обороні України.

На щастя для України, сил РФ, ймовірно, недостатньо, щоб взяти місто. Здається, ця атака спрямована на менш важливі, але необхідні цілі.

По-перше, Путін хоче створити буферну зону для захисту свого кордону. Українські сили били по російському місту Бєлгород та відправляли російських добровольців у рейд через кордон. Путіну потрібно припинити ці атаки.

Диктатор також хоче повернути Харків у зону досяжності російської артилерії. Навіть якщо він не зможе взяти місто, то спробує зробити його непридатним для життя. Не в останню чергу Москва намагається послабити війська Києва перед своїм наступом.

Основний поштовх Росії, ймовірно, буде на сході, а не навколо Харкова. Метою буде захоплення якомога більшої частини Донбасу. Ведуться атаки на такі ключові об'єкти, як Часів Яр.

Схоже, Москва вважає, що Україна не має живої сили чи вогневих засобів, щоб захищатися всюди. Якщо Україна залучить обмежені сили для захисту Харкова, Сили оборони будуть більш вразливим до штурму зі сходу.

"Таким чином Харків розкриває багато про стратегію Росії - і про причини нинішнього становища України", - пише видання.

Ціна американської несміливості

Зараз Київ перебуває в небезпечному інтервалі між моментом схвалення допомоги США та моментом її доставки у великих кількостях. До того часу українським силам гостро не вистачає всього, від боєприпасів до стрілецької зброї, артилерії та протиповітряної оборони. Невдачі, від яких зараз страждає Україна, є частково ціною шести місяців затримки американської допомоги .

Ситуація також викриває внутрішні проблеми України Президент Володимир Зеленський і українські законодавці зволікали з мобілізацією додаткових військ для протидії російським наступам. Україна також не поспішала будувати складні багатошарові фортифікаційні споруди - ті, які Росія з успіхом використовувала. Українські сили зараз окопуються, але роблять це із запізненням і під обстрілами.

Ні для кого не було секретом, що Росія готувалася напасти на Харків, хоча час, очевидно, здивував українців. Втім, Київ мало що може зробити, щоб перешкодити нарощенню, яке відбувається безпосередньо за кордоном, тому що США виступають проти використання американського потенціалу для транскордонних атак.

Ось що це означає на практиці. Україна не може використовувати надані США високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) для знищення складів боєприпасів або командних пунктів на російському боці кордону, не може використовувати нещодавно надані ракети великої дальності для нападу на військові або матеріально-технічні цілі в Росії. Ймовірно, Київ також навіть не може використовувати засоби протиповітряної оборони, надані США, для націлювання на російські літаки, які використовують "плануючі бомби" для ударів по лінії фронту навколо Харкова, не покидаючи російського повітряного простору.

"Ця політика не має сенсу морально - і стає руйнівною стратегічно. Розрахунок президента Джо Байдена полягає в тому, що використання зброї США для нападів на російську територію було б занадто ескалаційним . Путін, що характерно, грає на цьому страху, погрожуючи напасти на країни НАТО, якщо їхня зброя буде використана таким чином. Але ця загроза є сумнівною, враховуючи, що напад на країни НАТО кардинально змінить цю війну. Це вже не буде російсько-український конфлікт, у якому все ще може виграти Путін. Це був би конфлікт Росія-НАТО, у якому він точно програв би", - пише видання.

Не всі поділяють застереження Байдена: Уряд Великої Британії заявив, що не завадить Україні використовувати британську зброю в транскордонних атаках. Можливо, США послідуютть цьому прикладу. Дійсно, це частина того, що один британський чиновник описав мені як лондонську стратегію "Scrappy-Doo", яка передбачає спонукання "Скубі" (тобто США) бути трохи більш сміливими.

"Раніше стратегія Байдена змінювалася: він неодноразово відмовлявся надати Україні певну зброю, побоюючись ескалації, а потім поступився. Є натяки, що позиція США щодо транскордонних ударів також може змінитися. Ця зміна має відбутися зараз - щоб допомогти Україні пережити жахливі місяці, які попереду", - пише видання.

Використання американської зброї по території РФ

Раніше УНІАН писав, що Україна тисне, щоб Білий дім дозволив бити по території РФ американською зброєю. З цією метою група українських парламентаріїв полетіла у США для переговорів.

Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має самостійно вирішувати, як їй відстоювати свою свободу у війні з Росією.

Le Monde, аналізуючи його заяву, припустило, що Україна, ймовірно, отримала дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Однак згодом представник Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що Штати не змінили свою позицію щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії. Україна має використовувати таке озброєння виключно для повернення суверенних територій.

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