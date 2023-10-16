У військових є деяка інформація про місцезнаходження заручників, утримуваних ХАМАСом в секторі Газа.

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльські військові вже повідомили сім'ї 199 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Газа.

Серед заручників, яких терористи ХАМАС відвезли в Газу після руйнівного нападу, багато літніх людей, дітей і жінок, пише The Times of Israel.

Хагарі каже, що у військових є деяка інформація про місцезнаходження заручників, утримуваних ХАМАСом в секторі Гази.

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"Ми докладаємо доблесні зусилля, щоб спробувати зрозуміти, де знаходяться заручники в секторі Газа, і у нас є така інформація. Ми не будемо здійснювати напад, який поставить під загрозу наш народ", - заявив Хагарі.

Заручники у терористів ХАМАС

Раніше повідомлялося, що бойовики ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази Ізраїльських заручників. Кількість підтверджених ізраїльських заручників, утримуваних у Газі, становить 126 осіб.

На тлі вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, Сполучені Штати не виключають можливості введення своїх військ для звільнення заручників, захоплених в ході протистояння.

Після нападу палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль світ облетіло відео, на якому можна побачити, як у вантажівці між терористами лежить нерухома жінка з дредами і татуюваннями. Її швидко впізнали-це 22-річна німкеня Шані Лук. Зараз з'явився проблиск надії на її порятунок, тому сім'я благає про допомогу.

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