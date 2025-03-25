Україна і Росія досягли домовленостей за посередництва США, при цьому Росія виставила попередні умови.

Росія заявила, що США погодилися допомогти їй зняти обмеження на продовольчі, удобрювальні та судноплавні компанії в обмін на підтримку угоди щодо морської безпеки в Чорному морі. Крім того, США заявили, що вони домовилися з Росією та Україною про заборону військових ударів по енергетичній інфраструктурі один одного.

Якщо угоди будуть реалізовані, це стане найзначнішим кроком у бік припинення вогню, який Вашингтон розглядає як перший етап для початку мирних переговорів і завершення трирічної війни Росії проти України, пише Reuters.

Які ключові аспекти цих угод

Що отримує Росія? США заявили, що вони: допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку сільськогосподарських і добривних експортних товарів; знизять вартість морського страхування; забезпечать доступ до портів і платіжних систем для таких угод.

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Росія, зі свого боку, заявила, що домовилася з Вашингтоном про реалізацію Ініціативи щодо Чорного моря, яка включає: гарантію безпеки судноплавства в Чорному морі; відмову від застосування сили; запобігання використанню комерційних суден у військових цілях; контроль за перевезеннями через інспекції суден.

Кремль наголосив, що угода набуде чинності тільки після виконання низки умов, включно зі скасуванням санкцій і обмежень щодо Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, які беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами, їхнім повторним під'єднанням до SWIFT і відкриттям необхідних кореспондентських рахунків, а також скасуванням обмежень на торговельне фінансування та страхування постачань продовольства і добрив.

Крім того, в Росії зажадали зняття обмежень на техобслуговування російських суден у портах, скасування санкцій проти суден під російським прапором, що перевозять продовольство і добрива, а також відновлення поставок до Росії сільськогосподарської техніки та інших товарів, пов'язаних із виробництвом продовольства.

США заявили,що погодили з Україною, що Вашингтон продовжить домагатися обміну військовополоненими, звільнення цивільних осіб, які перебувають у полоні, і повернення насильно вивезених українських дітей.

ЗМІ пише, що, фактично, це повернення до "Чорноморської ініціативи", підписаної 2022 року за посередництва Туреччини та ООН. Також поновлюється трирічний меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого ООН зобов'язалася допомагати Росії з експортом продовольства і добрив.

Інші новини про обговорення Україна-США-Росія

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський вказав на нестиковки в заяві Кремля про перемир'я. Він також підкреслив, що Україна готова працювати максимально швидко і абсолютно прозоро для завершення війни.

Крім того, в Росії забилися в істериці через розмови про майбутнє Запорізької АЕС. Коментуючи повідомлення про те, що ЗАЕС можуть передати Україні або ж під спільний контроль, у російському МЗС декламують, що ЗАЕС - це нібито "російський ядерний об'єкт".

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