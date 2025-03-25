Країна-агресорка продовжує стверджувати, що ЗАЕС – це "її ядерний об'єкт".

У Міністерстві закордонних справ РФ нова істерія. Цього разу спровокували її розмови про майбутнє Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Коментуючи повідомлення про те, що ЗАЕС може бути передана Україні або ж під спільний контроль, у російському МЗС декламують, що ЗАЕС – це нібито "російський ядерний об'єкт". Аргументують вони це незаконним "референдумом", а за фактом – зрежисованою виставою окупантів, за підсумками якої до конституції РФ, всупереч міжнародному праву, "включили" чотири області України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

"Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародній спільноті залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі", – заявили в МЗС РФ.

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Також у країні-агресорці заявили про неприпустимість спільної експлуатації ЗАЕС з іншою державою.

"У цьому випадку, наприклад, неможливо належним чином забезпечити ядерну і фізичну ядерну безпеку, врегулювати питання цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Важливий аспект полягає в тому, що тісна співпраця розвідок країн НАТО з Україною, які мають значний диверсійний потенціал, унеможливлює навіть тимчасовий допуск представників цих держав на ЗАЕС", – стверджують у відомстві.

Також там висловилися проти участі в експлуатації станцій міжнародних організацій.

Примітно, що у своїй заяві МЗС РФ чомусь згадало міжнародне право, хоча сама Росія продовжує вперто його ігнорувати.

"Відповідно до міжнародного права, включно з ключовими профільними конвенціями, основну відповідальність за забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на своїй території несуть самі держави. У випадку із ЗАЕС – це Російська Федерація, і ніяк інакше", – завершили свою абсурдну тираду в МЗС РФ.

Запорізька АЕС

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. За цей час РФ серйозно мілітаризувала об'єкт – там розмістили не тільки окупантів, а й військову техніку. Персонал АЕС частково замістили завезеними з РФ фахівцями. Також повідомлялося про систематичний тиск на українців, які працювали на станції.

У ЗМІ нещодавно заявили, що США хочуть включити ЗАЕС в угоду про корисні копалини, яку Вашингтон має намір укласти з Україною. До цього лунали повідомлення про те, що Трамп запропонував "американське володіння" атомними станціями в Україні.

25 березня президент України Володимир Зеленський акцентував, що ЗАЕС не працюватиме без України і не працюватиме на росіян. За його словами, щоб відновити роботу станції після росіян знадобиться 2-2,5 роки.

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