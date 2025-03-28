Висунуті Путіним умови знищують більшу частину важелів впливу Трампа.

Коли йдеться про угоду з Росією щодо Чорного моря, Дональду Трампу варто дослухатися до своєї ж поради з книги "Мистецтво угоди" - "Знайте, коли потрібно вийти з-за столу", пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

"Кремль розглядає угоду про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі як спосіб подолати режим міжнародних санкцій, який перешкоджає зростанню його економіки і доходів. Друга мета - розколоти західний альянс, який об'єднався проти нього", - наголошується в статті.

При цьому Путін знає, що Україні буде надзвичайно важко погодитися на його умови, і що відмова зробить вірогідним те, що США як покарання знову призупинять постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією. Це дасть змогу Росії домогтися нових успіхів на полі бою.

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Водночас Трамп потребує співпраці Європи для виконання низки умов, зокрема, для відновлення доступу російських банків до міжнародної системи SWIFT, що базується в Брюсселі. І тепер адміністрації США потрібно вирішити, чи погодитися на умови Росії та вступити в сутичку з Європою, чи відкинути їх і спробувати чинити тиск на Путіна способами, які вона досі не хотіла використовувати.

Як зазначає оглядач, є кілька причин, через які Трампу краще відступити.

Перша полягає в тому, що ця угода - не більше ніж "міні-закуска" перед важливим припиненням вогню на полі бою. У західній частині Чорного моря вже майже немає бойових дій, бо Україна витіснила звідти російський флот. Експорт зерна Україною близький до довоєнного рівня, а Росією - ще вищий. Щоправда, припинення вогню по суднах знизить вартість страховки для обох сторін, але ця вигода буде незначною.

При цьому також незрозуміло, чи буде угода поширюватися на порт Миколаїв або на портову інфраструктуру в цілому - на відміну від простого судноплавства. Таким чином, це "морська пустушка", підсумовує Чемпіон.

При цьому російські умови дадуть змогу російським банкам і компаніям, які перебувають під санкціями, відновити фінансування ширших операцій, зокрема військових дій Росії в Україні. Усе, що їм потрібно для цього зробити - це заявити, що вони "залучені" до торгівлі продуктами харчування.

Друга причина в тому, що умови Путіна змусять віддати щось за безцінь, цього разу знищивши більшу частину важелів впливу Трампа:

"Зняття санкцій - найсильніша карта, яку він може розіграти. Надавши доступ до SWIFT, він відмовиться від більшої частини важелів ще до того, як почнуться переговори про істотне припинення вогню".

Також у книжці "Мистецтво угоди" є ще одна дуже актуальна порада, яку Трампу слід узяти на замітку, зазначає аналітик: "Найгірше, що ви можете зробити під час укладення угоди - це показати, що відчайдушно потребуєте її укладення. Це змусить суперника відчути запах крові, і тоді ви небіжчик".

А коли мова заходить про припинення вогню в Чорному морі, кров уже у воді.

Припинення вогню в Чорному морі

Як зазначав The Times, угода про припинення вогню в Чорному морі приносить більше вигоди Москві, не вимагаючи від Путіна значних поступок. Також видання зазначало, що угода зраджує Україну, позбавляючи її найсильніших козирів, і підриває безпеку Європи.

The Telegraph писав, що Чорноморський флот РФ, отримавши можливість вільного переміщення, може загрожувати морському пануванню України, а відтак і торговому статус-кво.

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