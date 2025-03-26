Угода про Чорне море стане перемогою для Путіна без жодних поступок, - The Times

У Путіна немає вагомих стимулів для припинення вторгнення, та й диктатор не демонструє бажання встановити мир.

Перша угода про припинення вогню, укладена за посередництва США під час переговорів у Саудівській Аравії, приносить більше вигоди Москві, не вимагаючи від Києва значних поступок, пише The Times.

Жодних поступок від Росії

Очевидно, що Росія отримує більше переваг, ніж Україна, завдяки домовленості про припинення бойових дій у Чорному морі та можливій забороні атак на енергетичні об’єкти.

У Білому домі заявили, що укладена угода "усуне застосування сили" в Чорному морі та гарантує безпеку судноплавства. Проте насправді активні бойові дії в цьому регіоні припинилися ще у 2023 році, коли російський флот зазнав значних втрат та був змушений відступити з Криму після серії успішних українських атак, зокрема потоплення флагмана "Москва".

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Після відступу Чорноморського флоту Україна змогла налагодити експорт зерна, тому оголошене перемир’я, ймовірно, більше сприятиме саме російським суднам.

"Україна досить успішно забезпечує безпеку свого зернового коридору. При цьому Росія постійно атакує порти Одеси та Миколаєва, і про це в угоді нічого немає. Жодних обмежень (на удари - УНІАН) щодо Росії не накладено", - написав у Telegram радник президента України Сергій Лещенко.

Він також звинуватив Білий дім у тому, що той не домігся "жодних поступок" від Росії в обмін на її можливість відновити експорт сільськогосподарської продукції та добрив.

Щодо потенційної заборони атак на енергетичну інфраструктуру, це може допомогти українцям уникнути блекаутів, які Росія намагалася спричинити впродовж війни. Водночас Україна також здійснювала удари по російських нафтових об’єктах, завдаючи шкоди економічній спроможності Кремля вести війну. Якщо такі атаки припиняться, це стане перевагою для Москви.

Перемога для Путіна

Росія висунула вимогу щодо пом’якшення санкцій проти Россільгоспбанку та інших фінансових установ, які займаються аграрною торгівлею, зокрема повернення їх до глобальної платіжної системи Swift.

Россільгоспбанк був відключений від Swift у 2022 році за рішенням ЄС. Згодом Європейський Союз запропонував компромісний варіант: дозволити банку створити дочірню компанію для обробки платежів, пов’язаних із зерновим експортом. Хоча ця пропозиція була представлена Росії ще у 2023 році під егідою ООН, Кремль тоді поставився до неї скептично і не реалізував її.

Якщо ж Москва отримає такі поступки зараз, це буде трактовано як серйозна перемога Путіна та створить прецедент для подальшого послаблення санкцій. Білий дім зазначив, що угода "розширить" доступ Росії до міжнародних фінансових систем, але не уточнив, чи йдеться безпосередньо про Swift.

Україна занепокоєна тим, що Захід може послабити свою позицію щодо Росії.

"Навіть сьогодні, у самий день переговорів, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати", – заявив президент Зеленський. "Вони вже намагаються спотворити домовленості і, по суті, обдурити як наших посередників, так і весь світ".

Чи хоче Путін миру?

Немає жодних ознак, що Кремль справді готується до миру. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що очікувати "прориву" не варто, а речник Кремля Дмитро Пєсков назвав "оманою" припущення, що бойові дії в Україні найближчим часом припиняться. Дата нового раунду переговорів між США та Росією також не визначена.

Оскільки російські війська продовжують повільний наступ на сході України, а адміністрація Трампа дедалі частіше повторює тези Кремля щодо війни, у Путіна немає вагомих стимулів для припинення вторгнення.

Попри значні втрати серед російських військових, риторика Кремля майже не змінилася з початку повномасштабної агресії у 2022 році. Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив, що Москва прагне "денацифікувати" Україну, посилаючись на пропагандистські твердження Путіна про "неонацистський" характер української держави. Він також звинуватив Захід у намаганні "стримати" Росію, порівнюючи ситуацію з діями "Наполеона і Гітлера".

У день початку переговорів у Саудівській Аравії російський ракетний удар по Сумах спричинив поранення 88 осіб, зокрема 17 дітей.

Щодо питання викрадених українських дітей та полонених, Білий дім лише зазначив, що залишатиметься "відданим" зусиллям щодо їх повернення.

"Для обміну полоненими і повернення дітей бажання недостатньо", – зазначив Лещенко. "Незрозуміло, як Сполучені Штати нададуть цю допомогу".

Домовленості щодо Чорного моря

25 березня російська сторона заявила, що США погодилися на зняття частини санкцій в обмін на підтримку угоди щодо Чорного моря.

Сам Трамп заявив, що його адміністрація розглядає висунуті Росією вимоги. "Є п'ять або шість умов і ми розглядаємо їх усі", - сказав він.

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