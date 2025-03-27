Зеленський: РФ хоче взяти під контроль торговий коридор в Чорному морі

Водночас президент зауважив, що росіянам це не вдастся. Сьогодні Україна контролює ситуацію в Чорному морі.

Україна контролює ситуацію в Чорному морі. Натомість Росія намагається захопити контроль над торговим коридором. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

"Вони вже давно не контролюють коридор в Чорному морі. Ми боремося за це, бо це крок до завершення війни. Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їх Чорноморська частина флоту на дні або вони сховані, це те що на сьогодні відбувається. Вони готові йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це стосуватиметься енергетики та Чорного моря", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що РФ намагається захопити контроль над продуктовим коридором. Україна не дозволить цьому статися.

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"Ми в цілому готові були на повне припинення вогню. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені", - додав Зеленський.

Угода по Чорному морю

Як зазначав The Times, угода про припинення вогню в Чорному морі приносить більше вигоди Москві, не вимагаючи від Путіна значних поступок.

The Telegraph писав, що Чорноморський флот РФ, отримавши можливість вільного переміщення, може загрожувати морському пануванню України, а відтак і торговельному статус-кво.

Також The Guardian писав, що угода про Чорне море - це список бажань Путіна. Кремль вимагає зняття певних санкцій, і якщо у Путіна отримають бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політики Заходу.

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