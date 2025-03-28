Угода про припинення вогню, яку США уклали з Росією, зраджує Україну і підриває безпеку Європи.

Угода про припинення вогню, яку США уклали з Росією, зраджує Україну, позбавляючи її найсильніших козирів, і підриває безпеку Європи. Про це пише оглядач The Times Едвард Лукас.

Так, перша частина угоди про припинення вогню передбачає безпеку в Чорному морі, однак, як зазначає автор статті, у цьому немає жодної необхідності для України, яка і так змогла вигнати російський флот з акваторії і забезпечити безпеку свого експорту зерна.

"Усе, що дозволить Росії повернути свої військово-морські сили в західну частину Чорного моря або накласти обмеження на морські шляхи України, як-от "перевірки" військового імпорту та експорту, буде втратою, а не надбанням", - зазначає він.

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Погоджуючись на це рішення, Україна розраховувала створити потенційний важіль тиску, якщо Росія порушить умови передбачуваного припинення вогню. Однак, вказує експерт, це могло б бути розумним переговорним гамбітом, тільки якби американці також чинили тиск на росіян. Але в той час як вигоди для України носять по суті косметичний характер, Росії запропоновано більш щедру угоду - допомогу в доступі до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції, доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.

При цьому, як зазначає професор Сент-Ендрюського університету Філліпс О'Браєн, цей пункт відкриває шлях до повернення Росії в міжнародну фінансову систему:

"Будь-яка російська компанія або банк, які бажають вести бізнес на Заході, тепер можуть заявити, що вони займаються сільським господарством. Хто буде перевіряти? Хто буде піклуватися? Шлюзи будуть відкриті".

Ще один пункт угоди спрямований на припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Однак до, під час і після переговорів Росія завдала сотні руйнівних ударів з безпілотників вночі по цивільних цілях в Україні, не викликавши жодних закидів з боку Вашингтона. Водночас успішні високоточні удари України по нафтопереробних заводах і складах, що живлять військову машину Росії, є ключовим елементом її боротьби за виживання:

"У той час як Трамп ставить Росію на шлях реабілітації, Україна, як очікується, віддасть дві свої найсильніші карти - панування в Чорному морі та дальні удари по Росії - і нічого не отримає натомість. Напередодні майбутніх раундів переговорів про більш широке припинення вогню це заганяє Україну в кут".

При цьому російська позиція передбачає, що умовне припинення вогню набуде чинності тільки після поступок щодо санкцій. ЄС поки що відмовився скасувати санкції, заявивши, що розгляне такі кроки тільки після "беззастережного виведення" російських військ з України. Однак ця позиція ставить європейців, як і українців, на шлях зіткнення з Білим домом - "підписати угоду або бути затаврованими як розпалювачі війни та прихильники глобального голоду", - зазначає журналіст.

Звісно, не виключено, що Трамп, бачачи протидію Європи, відступить і, можливо, "Путін врешті-решт почне діяти Трампу на нерви". Однак, підкреслює Лукас, шанси на це невеликі - по-перше, через наполегливе бажання Трампа укласти показну мирну угоду, по-друге, через презирливе ставлення адміністрації Трампа до Європи. І нарешті, по-третє - через баланс сил - оскільки Європа майже повністю залежить від ядерної, військової, охоронної та розвідувальної підтримки США.

Припинення вогню в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася на припинення вогню з Росією, щоб чітко показати світу, що російський диктатор Володимир Путін не бажає миру.

Також президент України заявляв, що Трамп цілком здатний виконати свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години. Для цього він має зробити лише один крок - узяти Україну до НАТО.

Видання The Economist писало, що США прагнуть досягти прогресу щодо припинення вогню в Україні протягом перших 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента.

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