Україна перейде до питання щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом.

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли буде підписано безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс, відповідаючи на запитання, коли між Україною та США буде підписана угода про співробітництво у сфері безпеки.

"Що стосується гарантій безпеки. Так, наші команди працюють. Провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ з нашими партнерами. Але ми домовилися, що ми повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємося на роботі з Конгресом Сполучених Штатів, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - зазначив глава держави.

Угоди про безпеку для України

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Берліні було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що його країна продовжить підтримувати Україну проти російської агресивної війни.

Того ж дня Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки для Києва. Договір було ухвалено президентами двох країн - Зеленським та Еммануелем Макроном у Парижі.

Макрон зазначив, що вони "сповнені рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну".

Першою країною, яка підписала угоду про гарантії безпеки з Україною, стала Велика Британія. У січні країни підписали історичну безпекову угоду, яка, зокрема, формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України.

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