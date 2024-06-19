Угорщина "уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти в міру необхідності".

Угорщина, яка головуватиме у ЄС у другій половині 2024 року, озвучила свої цілі на цей період. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом.

Як пише DW за посиланням на представника Угорщини в ЄС Балінта Одора, його країна як голова Ради ЄС хоче "збалансувати" процеси розширення Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про сприяння інтеграційному процесу країн Західних Балкан. Будапешт планує протягом наступних шести місяців провести саміт ЄС-Західні Балкани.

Стосовно війни в Україні Одор зазначив, що Угорщина "уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти в міру необхідності". Водночас про підтримку Києва він нічого не сказав. Серед пріоритетів Угорщини:

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конкурентоспроможність Євросоюзу;

економічні відносини з третіми країнами;

полегшення адміністративного тягаря;

оборонна політика;

співпраця у сфері закупівель озброєнь.

Водночас своїм слоганом Будапешт обрав "Повернемо Європі колишню велич" або "Зробимо Європу знову великою". Це дуже нагадує головну тезу передвиборної кампанії експрезидента США Дональда Трампа.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував західних лідерів за бажання перемогти Росію.

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - підкреслив Орбан.

Як повідомляв УНІАН, угорський прем'єр планує створити у Європарламенті проросійську "коаліцію за мир".

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