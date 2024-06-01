Таким чином він хоче тиснути на Україну щодо проведення мирних перемовин з РФ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує створити проросійську "коаліцію миру" у майбутньому складі Європарламенту, вибори до якого розпочнуться вже за тиждень. Про це він сказав на "марші миру", який відбувся у Будапешті в суботу, 1 червня. Його слова цитують угорські ЗМІ, серед яких місцева редакція Euronews, 24.hu та Index.hu.

За його словами, під час цих виборів між собою будуть змагатися ті, хто готовий воювати з РФ, і ті, хто зацікавлений у мирі з нею. Угорський політик наголосив, що він разом зі своїми однодумцями будуть представляти другу категорію.

Водночас Орбан зауважив, що наразі в керівних органах Європейського Союзу, переважають ті, хто готовий до війни з Росією.

"Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - звернувся він до прихильників очолюваної ним партії "ФІдес".

Водночас видання Index.hu процитувало слова Орбана, який заявив, що метою виборчої армії угорців є "збереження миру".

"Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Після чого політик зауважив, що коли переможуть проросійські сили, то там буде створено "коаліцію миру", яку нібито буде готовий підтримати Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах в США, додають в 24.hu.

Орбан підкреслив, що потім "коаліції миру" потрібно буде зайнятися переговорами між РФ та Україною, адже, як він вважає, "перемогти Росію неможливо".

Угорська редакція Euronews зазначає, що під час свого виступу прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що його опонентів нібито фінансує Джордж Сорос. Також Орбан використовував релігійну термінологію та лексику та запевняв аудиторію в тому, що він не допустить, щоб "наших дітей та онуків везли на український фронт".

Позиція Віктора Орбана щодо України - останні новини

Раніше автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе заявив, що Орбан поводиться як агент Росії. Він додав, що постійні перешкоджання з боку Орбана вже не можна повністю пояснити внутрішньополітичними мотивами.

"Орбан зробив свій вибір у конфлікті між загарбаною демократією, яка, безумовно, не бездоганна, але орієнтована на Європу, і агресивною, імперіалістичною автократією. Той факт, що вибір зроблений на користь Путіна, викликає лише здивування на тлі угорської історії", - наголосив Буссе.

Своєю чергою видання Financial Times заявило, що Віктор Орбан блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України. Через нього не вдається ухвалити закон, який би дозволив отримати від ЄС до 2 млрд євро на озброєння із заморожених російських активів.

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