Таку фразу оголошував Трамп під час своєю передвиборчої кампанії у 2016 році.

Угорщина під час головування в Раді Європейського Союзу обрала собі гасло "Повернімо Європі велич" (Make Europe Great Again). Таким чином країна провела аналогію з колишнім президентом США Дональдом Трампом, пише Politico.

У виданні наголосили, що експрезидент США планує повернутися до Білого дому на виборах, які відбудуться в середині головування Угорщини.

"Це посилання на активне президентство. Це фактично демонструє очікування, що разом ми повинні бути сильнішими, ніж поодинці, але нам слід дозволити залишатися тими, ким ми є, коли ми збираємося разом. Вона також відображає ідею, що Європа здатна стати незалежним глобальним гравцем у нашому світі, що трансформується", - підкреслив угорський міністр у справах ЄС Янош Бока. Відео дня

Водночас журналісти під час пресконференції поставили під сумнів відгук Трампа.

"У вас не виникає відчуття дежавю через гасло Трампа. Я не знаю, чи Дональд Трамп коли-небудь хотів зробити Європу знову великою", - зауважив Бока.

Також президентська адміністрація представила кубик Рубіка як свій логотип, який Бока описав як "суть угорського генія". За словами міністра, Угорщина використає своє головування, аби запровадити нову конкурентну, "орієнтовану на фермерів" сільськогосподарську угоду, а також для "більш ефективного захисту зовнішніх кордонів, управління першопричинами міграції та вдосконалення більш ефективної політики повернення".

Крім того, Бока додав, що Угорщина докладе зусиль для просування вперед процесу розширення ЄС. Він підкреслив, що "ми хочемо мати суттєві кроки щодо Молдови, Грузії та України".

Водночас у Politico зауважили, що існують побоювання, що Будапешт хоче зірвати або уповільнити просування кандидатури України, адже прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "намагався підірвати відносини з Україною і шукав тісніших зв'язків з Москвою".

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував західних лідерів за бажання перемогти Росію. Він вважає, що їхні головні цілі лише "влада та гроші".

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - підкреслив Орбан.

Також повідомлялось, що угорський прем'єр планує створити у Європарламенті проросійську "коаліцію за мир". За його словами, наразі в керівних органах Європейського Союзу, переважають ті, хто готовий до війни з Росією.

"Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", - сказав він.

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