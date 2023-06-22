Сенс цієї психологічної операції полягає у підіграванні російській пропаганді та створенні образу України як такої, що не бажає звільняти своїх громадян.

Угорщина і РФ планують здійснити ІПСО з дискредитації української влади.

Сенс цієї психологічної операції полягає у підіграванні російській пропаганді та створенні образу України як такої, що не бажає звільняти своїх громадян. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ситуація з військовополоненими - це підігравання Угорщини російській пропаганді. За моїми даними, зараз вони планують пустити так звану ІПСО з дискредитації влади України, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вона полягає в тому, що ніби Російська Федерація готова віддавати військовополонених, проблема в Україні, ніби немає ініціативи.

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Він спростував цю думку, і наголосив, що Україна прагне провести великий обмін всіх на всіх.

Також він зазначив, що поведінка Угорщини у цій ситуації незрозуміла.

"Нам невідомо, чому до цих людей не допускають українських дипломатів", - додав він.

Обмін полоненими - дискредитація України з боку Угорщини

8 червня 2023 рок із релізу Російської православної церкви стало відомо, що Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених, начебто уродженців Закарпаття.

У той же час міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто заявив, що його уряд не мав ніякого відношення до цього обміну.

20 червня спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що трьох українців вдалось повернути додому, тоді як інші досі залишаються в Угорщині. Місце їхнього перебування невідоме, військовополонених утримують в ізоляції та не допускають до них українських дипломатів.

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