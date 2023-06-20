Наразі їм надається всіляка підтримка.

Трьох українських військовополонених, яких РФ незаконно передала Угорщині, вдалося повернути на територію нашої країни.

"Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка", - повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

За його словами, українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують вживати заходів для того, щоб звільнити решту українських полонених, яких вивезли з Росії до Угорщини.

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Українські військовополонені в Угорщині - що відомо

Як писав УНІАН, про незаконну передачу Угорщині 11 українських військовополонених Росією стало відомо з релізу РПЦ 8 червня. Віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн також підтвердив перебування бійців на території країни.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявляв, що 7-8 осіб, яких віддала Москва, раніше вважалися зниклими безвісти. Він також розповідав, що Україна встановила місцезнаходження 11 полонених бійців.

Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що уряд не мав ніякого стосунку до обміну 11 українських полонених з РФ.

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