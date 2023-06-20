Глава міністерства Петер Сійярто заявив, що уряд не мав до цього ніякого стосунку, і що обмін був організований завдяки участі релігійних організацій. Йдеться про звільнення 11 українських бійців, які наразі перебувають в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд не мав ніякого стосунку до обміну 11 українських полонених з Росією. Наразі українці перебувають на угорській території й, згідно з уточненням українського МЗС, їх тримають в ізоляції.

Питання обміну чиновник прокоментував вранці 20 червня під час участі у дебатах Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі у відповідь на тезу українського представника Юрія Камельчука щодо долі українських бійців, повідомляє Index.

Міністр уточнив, що обмін українців стався після "дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі".

Також Сійярто зазначив, що свобода українських військовополених - гарна новина та уточнив, що вони вільні на території Угорщини робити все, чого забажають. Навіть зв'язатися з українською владою, якщо матимуть таке бажання, вказав він.

"На підставі цієї угоди ці люди були звільнені, і вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися Угорщиною, вони можуть робити, що хочуть, якщо вони захочуть зв’язатися з українською владою, вони зможуть це робити, я можу вам це гарантувати", - зазначив міністр.

Угорщина утримує українських військовополонених - що відомо

Нагадаємо, про передачу Угорщині 11 українських військовополонених з РФ стало відомо з релізу РПЦ 8 червня. Тоді віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн підтвердив перебування бійців на території країни. Як пізніше уточнив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, 7-8 осіб, яких віддала Москва, раніше вважалися зниклими безвісти.

Наразі в Україні підкреслюють, що влада не розуміє, на яких умовах українці перебувають на території іншої країни й чому їх не повертають додому. Радник Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін вказав, що вони будуть в статусі зниклих безвісти за особливих обставин доти, поки не повернуться в Україну.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив, що українські дипломати не можуть встановити контакт з українськими громадянами, яких РФ передала Угорщині. Ніколенко заявив, що фактично людей тримають в ізоляції, навіть без можливості поспілкуватися з рідними наодинці.

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