Тамаш Шуйок схвалив документ у перший день перебування на цій посаді.

Президент Республіки Угорщина Тамаш Шуйок у вівторок, 5 березня, підписав протокол щодо ратифікації країною про вступ Швеції до НАТО. Про це повідомляється на сайті угорського президента.

"Президент Республіки Тамаш Шуйок сьогодні підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що цей документ новий президент Угорщини підписав у перший день перебування на цій посаді.

Відео дня

Ратифікація Угорщиною вступу Швеції до НАТО

26 лютого парламент Угорщини схвалив вступ Швеції до НАТО. За ухвалення відповідного рішення проголосували 188 угорських депутатів, проти - 6. Втім, щоб закон набрав чинності, ще був потрібен підпис президента Угорщини.

Згодом з'явилася реакція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на підтримку парламентом Угорщини вступу Швеції до Альянсу.

"Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими та безпечнішими", - написав Столтенберг у соцмережі Х.

У січні стало зрозуміло, що Швеція йде в НАТО. Парламент Туреччини проголосував за ратифікацію приєднання скандинавської країни до Північноатлантичного Альянсу. Пізніше документ підписав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Останньою країною, яка не ухвалила відповідне рішення, залишалась Угорщина.

Вас також можуть зацікавити новини: