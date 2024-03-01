Прем’єр Нідерландів запевнив, що навіть на 10-й рік після авіакатастрофи, "рани не загоїлися", але додалися нові військові злочини росіян.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв неминуче покарання російським військовим злочинцям за збиття цивільного літака MH-17 у 2014 році. Як передає кореспондент УНІАН із Харкова, про це Рютте заявив під час підписання безпекової угоди з президентом України Володимиром Зеленським.

"Рани від 17 липня 2014 року досі не загоїлися. Ми об'єднані з українцями у нашій скорботі, бо українці також зараз втрачають своїх рідних. Трагедія MH-17 зміцнила наш зв'язок з вами. Ми активно працюємо для того, щоб усі винні у військових злочинах опинилися у трибуналі в Гаазі. Мир та справедливість повинні перемогти", - сказав Рютте.

Як додав президент Зеленський, місто Харків спеціально було обрано для підписання Угоди про безпекові гарантії із Нідерландами, адже саме звідси голландці отримували тіла родичів, загиблих під час катастрофи МН-17 10 років тому.

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"Ми разом сьогодні у Харкові. Це символічно. Саме з Харкова у 2014 році повертали тіла загиблих MH-17, більшість із яких була громадянами Нідерландів. Тоді загинули цілі сім'ї. Як зараз вмирають українці. Терор не знає кордонів, тому важливо йому разом протистояти", - сказав президент України.

Як підписували безпекову угоду у Харкові

1 березня Україна підписала історичну безпекову угоду з Нідерландами. Вона регламентує військову, фінансову та іншу допомогу від голландського уряду для України.

Центральними пунктами документу є постачання з Нідерландів зброї (літаків F-16, артилерійських систем тощо), фінансова підтримка, допомога з євроінтеграцією України та створення трибуналу для покарання військових злочинців з РФ.

31 січня Міжнародний суд ООН визнав лише окремі порушення Росією Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, оскільки не став досліджувати фінансування проросійських сепаратистів на Донбасі, які безпосередньо й збили літак MH-17.

Очільник ГУР України Кирило Буданов назвав таке рішення суду "ганьбою міжнародної судової системи", а також "помилкою і катастрофою".

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