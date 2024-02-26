Угорські депутати майже одноголосно підтримали розширення Альянсу.

Парламент Угорщини у понеділок, 26 лютого, підтримав вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє 444.hu.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 188 угорських депутатів, проти - 6. Втім, щоб закон набрав чинності, ще потрібен підпис президента Угорщини.

"Оскільки парламент підтримав кандидатуру Тамаша Сульока на посаду президента Угорщини в той самий день, коли Швеція вступить до НАТО, (спікер) Ласло Кевер, який публічно виступає проти вступу Швеції, буде позбавлений права підписання закону", - пише видання.

Що передувало

У січні стало зрозуміло, що Швеція йде в НАТО. Парламент Туреччини проголосував за ратифікацію приєднання скандинавської країни до Північноатлантичного Альянсу. Останньою країною, яка не ухвалила відповідне рішення, залишалась Угорщина.

Швеція разом із Фінляндією подала заявку на вступ до організації у травні 2022 року, яку підтримали всі країни-члени НАТО, крім Угорщини та Туреччини.

У випадку з фінами угорські правлячі партії неодноразово обіцяли ухвалити рішення у їхній справі та проголосували за приєднання у березні 2023 року. Однак у випадку зі Швецією це питання навіть не включили до порядку денного.

Угорська сторона активізувалася лише у січні, коли спочатку турецький парламент ухвалив рішення про ратифікацію шведської угоди, а потім президент Реджеп Тайіп Ердоган підписав її, оскільки вже було зрозуміло, що США готові продати Анкарі винищувачі F-16. Згодом угорський уряд неодноразово давав зрозуміти, що це питання може бути включене до порядку денного на початку нової сесії.

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