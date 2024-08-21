Очільник МЗС Угорщини вчергове поскаржився на те, що ЄС не хоче допомогти країні вирішити цю проблему.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна завершує перемовини щодо забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

За його словами, Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну, яка "порушила Угоду про асоціацію".

"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, попри українські заходи і на те, що Європейська комісія нам не допомагає", - сказав Сіярто під час свого відеозвернення на сторінці у Facebook. Відео дня

Крім того, очільник МЗС Угорщини підкреслив, що ці перемовини "вже наближаються до фінішної прямої", тому "ми можемо гарантувати постачання нафти в Угорщину в довгостроковій перспективі, незважаючи на заходи і недбалість Києва і Брюсселя".

Він додав, що з постачанням газу, який надходить до Угорщини переважно з РФ, теж немає жодних проблем, попри бойові дії в Курській області, де знаходиться газорозподільча станція "Суджа".

"Енергопостачання Угорщини забезпечене, незважаючи на всі виклики, про які ви добре знаєте", - наголосив Сіярто.

Транзит російського газу через Європу - останні новини

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що транзитний маршрут постачання російського газу до Європи через Україну, як і раніше, функціонує. За його словами, Росія не зв'язувалася з Україною з приводу ситуації з транзитом газу.

Своєю чергою видання Associated Press повідомило, що постачання російського скрапленого природного газу до Франції в першій половині цього року зросли більш ніж удвічі. Водночас Європа намагається відмовитися від закупівель енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Проте уряди країн Європи зазначили, що повна заборона на імпорт російського газу призведе до різкого зростання рахунків за електроенергію та опалення, а найбільше постраждають промислові споживачі газу.

Вас також можуть зацікавити новини: